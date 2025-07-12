Стартовал приём заявок на предоставление субсидий от самозанятых граждан города-героя Мурманска

Субсидии предоставляются физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей, зарегистрированным в Мурманске и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в срок не менее трёх месяцев.

Компенсации направлены на возмещение затрат, связанных с профессиональной деятельностью: на приобретение основных средств и материалов, аренду нежилых помещений, участие в выставках и ярмарках, а также оплату паушального взноса.

Как сообщает администрация города Мурманска, заявки принимаются через официальный портал предоставления мер финансовой государственной поддержки по шифру отбора 25-968-20530-2-0034. Крайний срок подачи документов — 10 августа.

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