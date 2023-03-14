Мурманская область. Арктика (16+)14.03.23 15:30
Стартовал приём заявок на признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями
Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области приглашает принять участие в конкурсе на признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями.
Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, статус даёт право на дальнейшее получение государственной поддержки. Приём документов осуществляется с 13 марта по 28 апреля текущего года по адресу: Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (НМКК «ФОРМАП» (Фонд), тел. 8 (8152) 41-11-22.
Более подробная информация об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в конкурсе размещена на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области, а также на официальном сайте НМКК «ФОРМАП» (Фонд).
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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