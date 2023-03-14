Стартовал приём заявок на признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области приглашает принять участие в конкурсе на признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, статус даёт право на дальнейшее получение государственной поддержки. Приём документов осуществляется с 13 марта по 28 апреля текущего года по адресу: Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (НМКК «ФОРМАП» (Фонд), тел. 8 (8152) 41-11-22.

Более подробная информация об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в конкурсе размещена на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области, а также на официальном сайте НМКК «ФОРМАП» (Фонд).