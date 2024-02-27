Стартовал приём заявок на признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области приглашает принять участие в отборе на признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями. Статус даёт право на получение финансовой поддержки до 1 млн рублей.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, приём документов осуществляется с 26 февраля по 26 марта по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (НМКК «ФОРМАП» (Фонд), телефон 8 (8152) 41-11-22.

Подробная информация об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в отборе размещена на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, Центра «Мой Бизнес» и НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Фото: https://gov-murman.ru