Стартовал прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года»

Начался приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс будет проходить традиционно в три этапа по девяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Лучшая творческая семья», специальная номинация «Отец года», «Приёмная семья» и «Спортивная семья».

Семьям, решившим участвовать в конкурсе, необходимо до 15 марта представить заявку на участие и требуемые материалы в учреждения, подведомственные Министерству труда и социального развития Мурманской области: центры социальной поддержки населения по месту жительства.

С 16 по 27 марта в муниципалитетах пройдёт отборочный этап. Комиссии определят одного победителя по каждой номинации. В состав комиссий будут входить представители органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации. Комиссии возглавят руководители центров социальной поддержки населения.

С 28 марта по 12 апреля оргкомитет конкурса, возглавляемый заместителем губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой, определит победителей по номинациям.

Торжественное награждение победителей планируется в рамках праздничного мероприятия «День семьи» в Мурманске.

Победители регионального этапа примут участие во Всероссийском этапе конкурса «Семья года». По его итогам будет издана почётная книга «Семья года» с историями семей-победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.

Организатор конкурса в регионе – Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Документы конкурса размещены на сайте министерства по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439791/#&gid=1&pid=1