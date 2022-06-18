Стартовал приём заявок на самый северный и один из крупнейших в стране литературный фестиваль «Капитан Грэй», который пройдёт в Мурманске в октябре

Уже в 12 раз самый северный и один из крупнейших в стране Межрегиональный литературный фестиваль «Капитан Грэй» открывает приём заявок. До 1 августа попробовать свои силы в конкурсном отборе смогут авторы со всей России в возрасте старше 14 лет, пишущие на русском языке.

Победителей пригласят на фестиваль, который пройдет в столице Кольского Заполярья с 7 по 9 октября. Лучшие авторы двенадцатого «Капитана Грэя» получат рекомендации на участие в сразу в двух всероссийских мероприятиях: финале литературного форума «Осиянное слово» и литературном Арктическом пленэре. Кроме того, произведения лауреатов фестиваля будут опубликованы в итоговом альманахе наряду с произведениями экспертов

Как сообщает региональное Министерство культуры, фестиваль проводится мурманским отделением Союза писателей России в рамках Межвузовского литературного форума имени Н.С. Гумилёва «Осиянное слово» и Всероссийского фестиваля авторской песни «Покровский собор». В нынешнем году «Капитан Грэй» поддержан грантом Президентского фонда культурных инициатив и грантом Министерства культуры Мурманской области на проекты в сфере культуры и искусства для некоммерческих организаций.

Подробная информация о фестивале, а также условия подачи заявок доступны в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте http://www.kapitan-grey.ru.