Стартовал приём заявок на соискание грантов в сфере молодёжной политики

Комитет молодёжной политики Мурманской области запускает приём конкурсных заявок на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ.

Конкурс направлен на вовлечение молодёжи региона в творческую деятельность и социальную практику, а также повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодёжи в интересах социально-экономического развития Мурманской области.

«В этом году условия конкурса изменились. Для того, чтобы расширить возможности участия соискателей в конкурсном отборе на получение грантов в форме субсидий из областного бюджета, внесены изменения в порядок предоставления, а если быть точнее – расширены направления, которые позволят большему числу кандидатов претендовать на грант. Помимо ежегодных направлений, в конкурсе могут участвовать женсоветы соединений и воинских частей, расположенных на территории Мурманской области», – прокомментировала заместитель председателя комитета молодёжной политики Елена Бекряшева.

На конкурс могут быть представлены социально значимые проекты и программы, предусматривающие осуществление деятельности по направлениям:

– социально значимые молодёжные инициативы;

– профилактика негативных явлений в молодёжной среде;

– патриотическое воспитание (в том числе создание военно-патриотических клубов);

– развитие добровольческого движения;

– социально значимые инициативы женсоветов соединений и воинских частей в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи.

Проекты и программы должны быть реализованы не позднее 10 декабря 2024 года. Размер гранта определяется конкурсной комиссией с учётом сметы расходов соискателя гранта, но не может превышать для проекта – 400 тысяч рублей, для программы – 1 млн рублей.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, участниками конкурса могут стать: физические лица в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Мурманской области (возраст заявителя определяется на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе); юридические лица – некоммерческие организации, реализующие основные направления молодёжной политики на территории Мурманской области, в том числе региональные и местные молодёжные и детские общественные объединения.

Для участия в конкурсе необходимо до 6 июня оформить заявку в электронной форме на интернет-портале «Молодая Арктика».

Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (8152) 48-65-64 (доб. 1354).

Фото: https://gov-murman.ru