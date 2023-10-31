Стартовал приём заявок на традиционный конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан» регионального Минфина

Министерство финансов Мурманской области объявило о начале заявочной кампании на участие в ежегодном конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан».

Цель традиционного события – повысить заинтересованность жителей Мурманской области в вопросах бюджетной и финансовой грамотности.

В 2023 году конкурс проводится по двум номинациям: «Мой проект к 85-летию Мурманской области»; «Учиться на чужих примерах».

В конкурсе могут принять участие школьники, студенты и молодые северяне. Заявки на участие принимаются с 30 октября по 12 ноября 2023 года.

Подробная информация о конкурса, а также форма заявки опубликованы на сайте Министерства финансов Мурманской области в разделе «Открытый бюджет».

Фото: https://gov-murman.ru