Стартовал приём заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

В этом году шествие Бессмертного полка состоится в годовщину Парада Победы на Красной площади – 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Елена Цунаева на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

А в День Победы, 9 мая, по всей стране пройдёт шествие «Бессмертного полка онлайн». Такое решение было принято организаторами с учётом востребованности проекта: на участие в онлайн-шествии в 2020 году было подано порядка 3 млн заявок из разных стран, трансляцию посмотрели около 25 млн человек во всем мире.

«Бессмертный полк онлайн» дал возможность нашим соотечественникам со всего мира почтить память дедов и прадедов, которые сражались в ту страшную войну. Заявки поступили из более чем ста стран. Писали нам и пожилые люди – о том, что обычно не могли встать в строй Бессмертного полка по состоянию здоровья, а онлайн-формат позволил им добавить своих героев виртуальный строй. Проанализировав все эти отзывы, мы, как организаторы, сделали вывод, что «Бессмертный полк онлайн» нужно продолжать», - отметила Елена Цунаева.

Прием заявок стартовал на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Заявки можно подать вплоть до 9 мая, но только авторы анкет, присланных до 7 мая, обязательно увидят в «личном кабинете» время прохождения своих героев в строю «Бессмертного полка онлайн».

Все, кто разместил данные своих героев в прошлом году и не вносил изменений, могут повторить в онлайн-шествии одобренную заявку – уточнение от организаторов придет в виде пуш-уведомления.

Разработчики проекта учли пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие. Теперь пользователи смогут выбирать и редактировать загруженные фото как героев, так и свои. Кроме того, появится возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в «личном кабинете». По завершении шествия пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного ветерана. Герои, поданные одним пользователем, пройдут в шествии рядом.

В этом году все герои пройдут в онлайн-строю в один день – 9 мая. При регистрации нужно указать регион – в каждом из них будет идти свой строй «Бессмертного полка онлайн». Отдельный строй сформируют для иностранных граждан. Трансляция онлайн-шествия в каждом регионе стартует в 15.00 по местному времени, ее можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Поданные на онлайн-шествие заявки будут проходить предварительную модерацию, причём на страже безопасности ресурса в этот раз стоят не только люди, но и программы – специально созданная нейросеть будет автоматически распознавать лица и не позволит пропустить «вброс». После проверки нейросетью последует второй этап проверки вручную. Традиционно модераторами выступают активисты Бессмертного полка России, Волонтёров Победы, Поискового движения России, Русского географического общества, а также просто энтузиасты-историки.

«Наши добровольцы уже прошли специальное обучение и готовы к модерации заявок «Бессмертного полка онлайн». Кроме того, мы знаем, что некоторым ветеранам Великой Отечественной войны и представителям старшего поколения в целом необходима помощь в загрузке информации о близких в «Бессмертный полк онлайн». Волонтёры Победы готовы оказать помощь с соблюдением всех эпидемиологических норм», – прокомментировала председатель Центрального штаба Волонтёров Победы Ольга Амельченкова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробная информация о проекте – на официальном сайте Бессмертного полка России. Консультацию по участию можно также получить по номеру «горячей линии» 8 (800) 20 -1945- 0 или отправив письмо на электронную почту: polkonline@polkrf.ru.

Партнёры проекта «Бессмертный полк онлайн» – ПАО «Сбербанк», Mail.ru Group и ВОД «Волонтёры Победы».