Стартовал приём заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике «Дальний Восток – Земля приключений»

Конкурс проводится по инициативе заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и уже четвёртый год объединяет любителей путешествий со всей страны.

Чтобы стать участником, необходимо снять короткометражный фильм продолжительностью о своём путешествии на Дальний Восток или в Арктику и до 15 января 2027 года направить его через сайт путешественникдв.рф.

Путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 мая 2024 года и не позднее 15 января 2027 года.

«Уважаемые участники конкурса «Дальний Восток – Земля приключений», прежде всего, я хочу вам всем сказать спасибо. Спасибо за то, что не сидите дома. За то, что путешествуете. За то, что помогаете открывать Дальний Восток, Арктику и всю нашу прекрасную страну – Россию. Добрых вам путей, всего вам хорошего и успехов в следующем конкурсе!», – напутствовал участников Юрий Трутнев.

Главный приз за лучшее видео составляет 3 миллиона рублей. За победу в одной из номинаций можно получить 1 миллион рублей, за 2-е место – по 300000 рублей, а за 3-е место – по 200000 рублей. Видеопутешествия, снятые участниками, будут оцениваться профессиональным жюри, состоящим из экспертов в области туризма и медиа. Принять участие в конкурсе могут не только взрослые, но и дети с десяти лет (под руководством взрослых).

В четвертом сезоне конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» два нововведения:

– увеличено число основных номинаций. К четырём традиционным – пешее, водное, зимнее и арктическое путешествие – добавилась номинация «Тропы Победы», она перешла из разряда специальной;

– более чем на миллион рублей увеличен призовой фонд конкурса. Например, приз за третье место в основных номинациях и за победу в специальных номинациях увеличен вдвое – до 200 тысяч рублей.

Главные правила конкурса останутся без изменений:

– путешествие должно быть осуществлено без использования моторной техники, за исключением случаев, когда с помощью техники можно добраться до точки старта маршрута;

– продолжительность фильма не должна превышать 8 минут;

– участник обязательно должен присутствовать в кадре.

Также организаторы напоминают о необходимости уведомления МЧС о маршруте, если он проходит по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и здоровья.

По итогам третьего сезона на суд жюри поступило 859 фильмов участников. В число лучших работ в номинации «Тропами Победы» вошла видеоработа о Мурманской области «Муста-Тунтури. Ни шагу назад!».

Уже сегодня видеоработы победителей и призёров доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Okko» с аудиторией 10 миллионов человек. Достигнута договоренность о размещении фильмов на площадках оператора цифрового телевидения «Триколор». Видеоролики конкурсантов также можно посмотреть в развлекательных системах на бортах самолетов «Аэрофлота».

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, на официальном сайте конкурса создана и работает интерактивная карта. На сегодняшний день на ней размещено уже более 400 маршрутов участников с возможностью загрузки трека пути на часы, навигатор или смартфон. Карта постоянно обновляется и дополняется, в том числе фильмами, не вошедшими в число победителей.

Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и НКО «Фонд развития социальных инициатив».

 

 

Фото (Максим МАЛЮТИН): https://gov-murman.ru/info/news/567021/#&gid=1&pid=1

