Стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Инициативы двора»

Хотите благоустроить свой двор или сделать ремонт? Присоединяйтесь к конкурсу «Инициативы двора»! Приём заявок стартовал 15 июля и продлится по 30 августа 2024 года.

Проект призван объединить жителей и помочь им реализовать свои идеи по улучшению общего пространства.

Что можно сделать в рамках проекта?

Благоустроить дворовые территорий, а это:

* ремонт элементов отмостки вокруг многоквартирного дома;

* установка скамеек, урн;

* озеленение двора ;

* обустройство ограждения для палисадника;

* ремонт действующих объектов благоустройства (забор, ограждение, вазоны, перила);

* покраска элементов установленных детских/спортивных площадок;

* локальный ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов;

* вывоз (утилизация) покрышек;

* приобретение и установка дорожных зеркал.

Отремонтировать и обустроить общедомовое имущество:

* ремонт перил (в подъезде, на крыльце);

* замена/установка двери в подъезд;

* замена (ремонт) оконной рамы;

* обустройство информационных стендов/досок объявлений в подъездах;

* ремонт (замена) элементов освещения в подъезде (замена светильников, лампочек);

* замена почтовых ящиков.

На реализацию предложений может быть выделено до 200 тысяч рублей. Для участия необходимо оформит заявку и собрать подписи соседей, и направить документы координатору проекта по территории: Мурманск: +7-991-855-66-91; Зареченск: +7 921-166-89-99; Зеленоборский: +7 921-168-84-99; Североморск: +7 909-558-60-70; Печенгский район: +7 (81554) 251 51; Александровск: +7 (81530) 62-167; Заозерск: +7 911-319-51-00; Видяево: +7 921 666 88 88.

Координатор поможет в оформлении заявки, ответит на все вопросы и передаст документы в администрацию города. Связаться можно как по телефону, так и в мессенджерах.

Подробную информацию модно узнать в группе проекта.

Фото: https://vk.com/@-214642444-letnii-etap-proekta-iniciativy-dvora-v-murmanske