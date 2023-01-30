Стартовал приём заявок на участие в Молодёжной олимпиаде стандартов

В целях популяризации деятельности в области стандартизации среди детей школьного возраста от 13 до 18 лет проводится Международная олимпиада стандартов в рамках проекта «Метрологический образовательный кластер».

Сборная команда Российской Федерации во второй раз примет участие в Международной молодёжной олимпиаде стандартов среди школьников, проводимой на ежегодной основе при поддержке Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Как сообщает ФБУ «Мурманский ЦСМ», олимпиада проверит у её участников не только знания в области стандартизации с теоретической точки зрения, но и объединит творческие способности, научные знания, создав возможность для школьников исследовать уникальный мир стандартизации. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, повышение осведомленности общественности о важности стандартизации для безопасности, качества жизни и устойчивого развития.

Отборочный тур стартовал 20 января и продлится по 1 марта. Финальный этап российского отбора состоится 26 апреля.

Принять участие может любой желающий школьник от 13 до 18 лет. Для этого необходимо заполнить анкету, написать эссе на тему «Для чего нужны стандарты?» и направить на электронный адрес: olymp@rst.gov.ru.

По итогам финального этапа олимпиады будут отобраны участники–команда, которая представит РФ в XVIII Международной молодёжной олимпиаде стандартов.

Подать заявку на участие, а также узнать более подробную информацию можно на сайте олимпиады https://gost.olymp.bashtest.ru/.

Фото предоставлено ФБУ «Мурманский ЦСМ».