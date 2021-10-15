Стартовал приём заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»

В Мурманской области выберут «Лучший социальный проект года». В региональном этапе всероссийского конкурса могут принять участие предприниматели и некоммерческие организации.

Конкурс проводится в рамках мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Основная задача конкурса – популяризация социального предпринимательства и расширение господдержки этой деятельности в регионах.

Лучшие проекты социального предпринимательства среди субъектов СМП будут определены в 8 направлениях:

- поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

- социального обслуживания;

- дополнительного образования и воспитания детей;

- в культурно-просветительской сфере;

- здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

- социального туризма;

- разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества;

- обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Для субъектов некоммерческого сектора лучшие проекты социального предпринимательства будут определены в четырех сферах:

- дополнительного образования и воспитания детей;

- проект, направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми;

- социального обслуживания;

- развития городских и сельских территорий.

Один проект может быть заявлен только в одной номинации.

Победители регионального этапа смогут представить свой проект на всероссийском уровне.

Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется до 10 ноября по ссылке konkurs.sprgsu.ru. Подведение итогов состоится 18 ноября.

Подробности об условиях участия можно узнать у специалистов Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области по телефону 8 (8152) 41-11-22.

Конкурсная документация размещена на Портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области по ссылке: http://maloe.gov-murman.ru/content/support_form/m,47,8617/