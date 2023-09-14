Стартовал приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес»

До 15 октября принимают заявки на участие во всероссийском конкурсе проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Организатор – Минэкономразвития России совместно с Государственным университетом управления.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, подать заявку, ознакомиться с номинациями и порядком проведения конкурса субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, а также социально-ориентированные некоммерческие организации могут на официальном сайте мероприятия: https://moybusiness.guu.ru/.

Победители регионального этапа конкурса будут награждены на торжественной церемонии и получат возможность представить свой проект на федеральном этапе.

Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ.

Фото: https://gov-murman.ru