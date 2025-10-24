Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес»

Инициатива проводится при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и нацелена на развитие и поддержку социального предпринимательства в регионах.

Конкурс призван выявить и поддержать наиболее значимые проекты, которые направлены на развитие социального воздействия на население региона или страны для достижения национальных целей Российской Федерации в регионах.

«Конкурс «Мой добрый бизнес» – отличная возможность для социально ответственных предпринимателей и НКО региона заявить о своих проектах, получить признание и поддержку. При этом решающий фактор в этом конкурсе – не коммерческий потенциал, а реальная польза проекта для северян», – отметила заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Подать заявку на участие можно до 1 декабря 2025 года по двум трекам: «Социальное взаимодействие» – для представителей крупных компаний, оказывающих системную поддержку или имеющих программы влияния на развитие региональной инфраструктуры; «Помощь со смыслом» — для субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Победители регионального этапа конкурса будут награждены на торжественной церемонии и получат возможность представить свой проект на федеральном этапе.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555764/#&gid=1&pid=1