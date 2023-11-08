Участники СВО могут получить земельные участки по льготной программеВыставка-форум «Россия»: Алексей Чекунков отметил, что в Арктике сходятся интересы восьми держав, а половина мировой Арктики - это Россия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.11.23 16:30

Стартовал приём заявок на участие во всероссийском творческом конкурсе памяти Василия Ланового

Стартовал приём заявок на участие во всероссийском творческом конкурсе памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового «Пробуждая сердца». Конкурс проводится ООД «Бессмертный полк России» уже в третий раз и в этом году приурочен к юбилею Василия Ланового.

Главная цель конкурса «Пробуждая сердца» – простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодёжи, выявить и поощрить таланты из народа. В состав экспертной комиссии, которую возглавляет народная артистка России Ирина Купченко, вошли народные артисты РФ Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Светлана Крючкова, Сергей Маковецкий, Андрей Ильин, заслуженные артисты РФ Наталья Варлей, Вячеслав Манучаров, Дмитрий Дюжев, Ольга Кабо, Сергей Куприк, актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации Игорь Петренко.

Традиционно на конкурс принимаются личные и коллективные заявки – видеозаписи с художественным прочтением классических стихов и тексты с авторскими произведениями собственного сочинения, посвящённые темам Родины, героизма, в том числе о героях нашего времени, участвующих в специальной военной операции на Украине. Для участников конкурса предусмотрено разделение на несколько возрастных категорий.

Заявки принимаются на сайте конкурса по 16 января 2024 года. Организаторы отмечают, что в этом году каждый может подать неограниченное количество заявок через личный кабинет.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо федеральных победителей, наградить которых пригласят в конце февраля в Москву, также будут определены победители регионального уровня. А все участники, чьи заявки соответствуют условиям конкурса, получат сертификаты. Если работа выполнялась с помощью наставника, на его имя будет оформлено благодарственное письмо.

Более подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе.

Проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Комментарий к новости:Благотворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для четырёхлетнего Миши Калашникова – нашего земляка
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 35 копеек, доллар потерял почти 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Адресный характер: в блоке «ЖКХ» больше всего сообщений северян касается вопросов, связанных с отсутствием отопления в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Участники СВО могут получить земельные участки по льготной программе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика