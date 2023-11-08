Стартовал приём заявок на участие во всероссийском творческом конкурсе памяти Василия Ланового

Стартовал приём заявок на участие во всероссийском творческом конкурсе памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового «Пробуждая сердца». Конкурс проводится ООД «Бессмертный полк России» уже в третий раз и в этом году приурочен к юбилею Василия Ланового.

Главная цель конкурса «Пробуждая сердца» – простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодёжи, выявить и поощрить таланты из народа. В состав экспертной комиссии, которую возглавляет народная артистка России Ирина Купченко, вошли народные артисты РФ Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Светлана Крючкова, Сергей Маковецкий, Андрей Ильин, заслуженные артисты РФ Наталья Варлей, Вячеслав Манучаров, Дмитрий Дюжев, Ольга Кабо, Сергей Куприк, актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации Игорь Петренко.

Традиционно на конкурс принимаются личные и коллективные заявки – видеозаписи с художественным прочтением классических стихов и тексты с авторскими произведениями собственного сочинения, посвящённые темам Родины, героизма, в том числе о героях нашего времени, участвующих в специальной военной операции на Украине. Для участников конкурса предусмотрено разделение на несколько возрастных категорий.

Заявки принимаются на сайте конкурса по 16 января 2024 года. Организаторы отмечают, что в этом году каждый может подать неограниченное количество заявок через личный кабинет.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо федеральных победителей, наградить которых пригласят в конце февраля в Москву, также будут определены победители регионального уровня. А все участники, чьи заявки соответствуют условиям конкурса, получат сертификаты. Если работа выполнялась с помощью наставника, на его имя будет оформлено благодарственное письмо.

Более подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе.

Проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru