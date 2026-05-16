Стартовал приём заявок на VI Всероссийский форум классных руководителей

Началась регистрация участников на VI Форум классных руководителей, который пройдет в Москве с 29 сентября по 1 октября на площадке Национального Центра «Россия». Прием заявок открыт до 31 мая включительно. Участие могут принять действующие классные руководители и кураторы групп среднего профессионального образования со всей страны. Мероприятие проводится Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России, стратегическим партнером выступает АНО «Диалог Регионы».

Форум классных руководителей по праву считается одним из ключевых профессиональных событий для педагогов России. Его главные задачи – развитие сообщества классных руководителей, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на основе традиционных ценностей, а также повышение престижа учительской профессии.

Отбор участников проходит онлайн на платформе ВКонтакте и включает несколько этапов: анкетирование, тестирование по теории и методике воспитания, проверку ценностно-смысловых основ воспитания, тест на оценку компетенций, а также предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная практика». Желающих принять участие приглашают заполнить анкету по ссылке: https://vk.com/app51730148.

Педагогов из Мурманской области, участвовавших в Форуме в прошлые годы, объединяет искренняя гордость за причастность к этому событию. Вот, что они говорят о значении ФКР:

Татьяна Бровкина, учитель географии гимназии №2 г. Мурманска, Посол ФКР-2024: «Всероссийский форум классных руководителей — это самое большое педагогическое событие года! Место встречи с ведущими педагогами России, возможность из первых уст узнать об инновациях в воспитании. Стимул развития, мощный аккумулятор, катализатор карьерного роста! Заряд мотивации, который не кончается до следующего форума! Площадка, где рождаются настоящие дружба и профессиональные проекты».

Элина Тимонина, заместитель директора школы №10 г. Кандалакши, Посол ФКР-2026: «Попасть на форум классных руководителей в Москве — настоящая удача для каждого педагога! Мероприятие предоставит классным руководителям уникальную возможность обменяться опытом, повысить квалификацию и обсудить актуальные вопросы воспитания школьников. Участие в форуме — важный шаг в развитии профессионального мастерства и реализации современных подходов в образовании».

Светлана Канарская, учитель английского языка школы №7 г. Кировска, Посол ФКР-2025: «Форум классных руководителей — это место, где учителя со всей страны делятся лучшими идеями, чтобы сделать наши школы современнее и интереснее. ФКР помогает всем увидеть, насколько важен и сложен труд педагога, и заставляет общество больше ценить и уважать эту профессию. Здесь учителя находят друзей и единомышленников, учатся новому и понимают, что они — одна большая и сильная команда».

В этом году участников форума ждут насыщенная образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикеры и эксперты поделятся со слушателями своим профессиональным опытом. Организаторы приглашают всех классных руководителей и кураторов СПО присоединиться к профессиональному сообществу и подать заявку на участие.

 

 

Фото (пресс-служба VI Всероссийский форума классных руководителей): https://gov-murman.ru/info/news/567715/#&gid=1&pid=1

