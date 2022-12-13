Стартовал приём заявок на заочный конкурс фестиваля «Гринландия» 2023 года

Заочный конкурс — неотъемлемая часть фестивального сезона. Он позволяет проявить себя авторам музыки и слов, поэтам, исполнителям, музыкальным ансамблям и группам, вне зависимости от места проживания, стать дипломантами и лауреатами в конкурсе всероссийского уровня.

Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Госдумы РФ Олег Валенчук, уже более 30 лет проходит на вятской земле и объединяет авторов и ценителей песен с глубоким поэтическим смыслом из разных уголков нашей страны.

Заочный конкурс — неотъемлемая часть фестивального сезона. Он позволяет проявить себя авторам музыки и слов, поэтам, исполнителям, музыкальным ансамблям и группам, вне зависимости от места проживания, стать дипломантами и лауреатами в конкурсе всероссийского уровня.

В память о легендарном советском и российском артисте, чье имя сегодня носит фестиваль, конкурс называется «Голос Донбасса – Иосиф Кобзон». Уроженец Донбасса и великий патриот России Иосиф Давыдович Кобзон на протяжении многих лет принимал активное участие в развитии и становлении фестиваля, являлся председателем жюри «Гринландии».

В этом году конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап – с 1.12.2022 по 20.05.2023 года. В это время оргкомитет принимает заявки до 30 апреля, а члены жюри ежемесячно выбирают дипломантов.

2 этап – с 21.05.2023 по 15.06.2023 г. В это время из числа дипломантов будут определены лауреаты, а также пройдет интернет-голосование, где любой желающий может подать свой голос за понравившегося участника, тем самым определив «Народного победителя».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, все лауреаты будут награждены дипломами и денежными призами в размере 20000 рублей. Народный победитель получит приз — 30000 рублей.

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/grinlandia_fest

Познакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте https://grinlandia.ru/

Фото: https://vk.com/grinlandia_fest?z=photo-193984706_457243659%2Falbum-193984706_00%2Frev