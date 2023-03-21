Стартовал профессиональный конкурс среди педагогов дошкольного образования «Воспитатель года Мурманской области – 2023»

В Мурманской области проходит региональный этап конкурса «Воспитатель года России». В конкурсе принимают участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 13 муниципальных образований региона: девять воспитателей, один музыкальный руководитель и три инструктора по физической культуре.

На торжественной церемонии открытия регионального этапа конкурса в Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманской области участников мероприятия поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом педагога и наставника, конкурс приобретает ещё большее значение. Именно вы помогаете родителям в развитии мыслящей, активной личности, воспитываете маленького человека, будущего гражданина. Уверена, в ходе мероприятия каждый участник покажет свои лучшие профессиональные качества и будет способствовать достижению главных целей конкурса – обмену передовым опытом и популяризации одной из самых значимых профессий», – обратилась вице-губернатор к собравшимся в зале конкурсантам и представителям педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций, пришедших поддержать коллег.

В 2023 году в конкурсе «Воспитатель года Мурманской области – 2023» принимают участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 13 муниципальных образований региона: Мурманска, Оленегорска, Полярных Зорь, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Кандалакшского и Кольского районов, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск.

В 2023 году на главный приз конкурса претендуют девять воспитателей, один музыкальный руководитель и три инструктора по физической культуре.

Среди конкурсантов – и начинающие педагоги, и те, кто уже воспитал не одно поколение маленьких северян. Так, в номинации «Педагогический дебют» принимают участие молодые специалисты, педагогический стаж которых составляет менее 3 лет, а стаж самого опытного участника – 33 года. Итоги конкурсных мероприятий подведут уже в эту пятницу, 24 марта. Победитель регионального этапа представит Мурманскую область на федеральном этапе «Воспитателя года России».

На текущий момент в Мурманской области функционирует 224 детских сада и 12 общеобразовательных организаций, реализующих в том числе основную образовательную программу дошкольного образования, в которых занимается более 39 тысяч детей.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в Кольском Заполярье с 2019 года открыты 6 детских садов в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Печенгском муниципальном округе и Мурманске. В этому году ещё одно дошкольное учреждение появится в Алакуртти.

«Правительством уделяется большое внимание повышению уровня комфорта и оснащению заполярных детских садов современным оборудованием. Так, по решению губернатора Андрея Чибиса дошкольные учреждения с 2021 года принимают участие в проекте «Арктическая школа». В рамках регионального плана «На Севере – жить» уже 35 детских садов Мурманской области обновили внутренние помещения и прилегающие территории», – подчеркнула Елена Дягилева.

Вице-губернатор также отметила, что комплекс мер, направленный на развитие системы дошкольного образования, позволяет талантливым заполярным педагогам реализовывать свой потенциал, совершенствовать профессиональное мастерство и достойно представлять регион на всероссийских конкурсах. Так, в прошлом году на конкурсе «Воспитатель года России» мурманчанка Татьяна Степаненко была отмечена компетентным жюри в номинации «Инновации – детям».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится в нашей стране с 2010 года. Он является одним из ярких профессиональных мероприятий, которое объединяет самых творческих работников системы дошкольного образования России.

Учредителями мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

Фото: https://gov-murman.ru