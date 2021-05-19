Стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

В центре дополнительного образования «Лапландия» стартовал региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Конкурс призван помочь педагогам раскрыть таланты и достичь новых профессиональных вершин.

Трёхдневная программа регионального этапа будет состоять из четырёх испытаний. Конкурсантам предстоит подготовить «визитные карточки»; провести занятие, знакомящее с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе; выполнить тестовое задание по теме «Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей» и пройти испытание «Педагогическая риторика».

В этом году в конкурсе принимают участие молодые талантливые педагоги дополнительного образования из Ловозерского и Кандалакшского районов, Печенгского округа а также Североморска, Кировска и Мурманска. Конкурсанты представляют различные направления в работе с детьми: экологическое, техническое, физкультурно-спортивное, художественное, социально-гуманитарное.

«Каждый участник с трепетом относится к своей профессии, дарит не только знания, умения, но и теплоту своего сердца подрастающему поколению северян», – отметила ректор регионального Института развития образования Оксана Малахова.

Итоги конкурса подведут 21 мая на торжественной церемонии закрытия, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.