Сегодня стартовал региональный фотоконкурс «На Севере – отдыхать!», целью которого является развитие внутреннего и въездного туризма в Мурманской области посредством создания и продвижения качественного фотоматериала о путешествиях и туристических ресурсах региона.

На конкурс принимаются фотоработы, сделанные в муниципальных образованиях Мурманской области. Принять участие можно в следующих номинациях: «Туристический фотопроект»; «Пейзаж»; «Дикие животные»; «Природные явления»; «Архитектура» и «Традиции и ремесла».

Помимо экспертного жюри конкурсные работы могут оценить все желающие. На портале «Наш Север» с 13 сентября по 23 сентября предусмотрено проведение открытого голосования в специальной номинации «Приз зрительских симпатий».

«Повышение внимания туристов к природным и культурным достопримечательностям Мурманской области может быть обеспечено благодаря созданию высококачественного визуального контента, а именно фотографий с изображением достопримечательностей территорий, природного потенциала, архитектурного наследия и этнических особенностей. Это может быть выполнено посредством вовлечения местного населения или гостей города в деятельность, предполагающую создание и распространение эстетически-привлекательных снимков, влияющих на выбор и место путешествия целевой аудитории», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, заявки принимаются в период с 15 июля по 13 сентября включительно на портале «Наш Север». Более подробная информация и положение конкурса размещены на сайте Комитета по туризму Мурманской области. Задать дополнительные вопросы можно по электронной почте: golovkinaea@gov-murman.ru или по телефону (8-152) 486-518.