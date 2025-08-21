Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»В Коле впервые стартует Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.08.25 16:00

Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»

Туристский информационный центр Мурманской области приглашает любителей и профессионалов фотографии принять участие в региональном фотоконкурсе «На Севере – отдыхать!». Это возможность показать миру уникальные пейзажи, богатую культуру и неповторимую природу Мурманской области. Конкурс проводится в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!».

Главная цель фотоконкурса — популяризация туризма в Мурманской области посредством создания и распространения качественного визуального контента. Запечатленные на фотографиях места, туристические объекты, маршруты и события позволят привлечь внимание как российских, так и зарубежных туристов.

Принять участие в конкурсе «На Севере — отдыхать!» может каждый, кто достиг 18-летнего возраста.

Номинации фотоконкурса:

• Пейзаж – кадры, иллюстрирующие величие многогранность и красоту первозданной природы;

• Дикие животные – кадры, иллюстрирующие мгновения из жизни животных в их естественной среде обитания;

• Природные явления – кадры, иллюстрирующие уникальность природного явления во всей ее красоте и многообразии;

• Архитектура – кадры, отражающие историко-культурные памятники, достопримечательности, объекты культурного наследия;

• Традиции и ремесла – кадры, отражающие традиционный быт и культуру;

• Фестивали и событийные мероприятия – кадры, снятые во время проведения различных фестивалей и прочих мероприятиях, отражающих многогранную культуру Кольского полуострова. Например, фестивали «Беломорье», «Имандра», «Gastro Industry Fest».

От одного участника принимается не более одной заявки в каждый раздел, соответствующий административно-территориальным единицам Мурманской области.

Фотоконкурс продлится до 17 октября 2025 года на портале «Наш Север» по ссылке.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, после окончания срока приёма работ, с 21 по 31 октября 2025 года, состоится публичное голосование, где каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившиеся фотографии.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)Получить выходной 1 сентября – четыре варианта от юриста «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Порт». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Растёт спрос на наличные: россияне опасаются остаться без возможности оплатить необходимые товары и услуги-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 15 копеек, евро прибавил почти 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте завершается подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»