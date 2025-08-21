Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»

Туристский информационный центр Мурманской области приглашает любителей и профессионалов фотографии принять участие в региональном фотоконкурсе «На Севере – отдыхать!». Это возможность показать миру уникальные пейзажи, богатую культуру и неповторимую природу Мурманской области. Конкурс проводится в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!».

Главная цель фотоконкурса — популяризация туризма в Мурманской области посредством создания и распространения качественного визуального контента. Запечатленные на фотографиях места, туристические объекты, маршруты и события позволят привлечь внимание как российских, так и зарубежных туристов.

Принять участие в конкурсе «На Севере — отдыхать!» может каждый, кто достиг 18-летнего возраста.

Номинации фотоконкурса:

• Пейзаж – кадры, иллюстрирующие величие многогранность и красоту первозданной природы;

• Дикие животные – кадры, иллюстрирующие мгновения из жизни животных в их естественной среде обитания;

• Природные явления – кадры, иллюстрирующие уникальность природного явления во всей ее красоте и многообразии;

• Архитектура – кадры, отражающие историко-культурные памятники, достопримечательности, объекты культурного наследия;

• Традиции и ремесла – кадры, отражающие традиционный быт и культуру;

• Фестивали и событийные мероприятия – кадры, снятые во время проведения различных фестивалей и прочих мероприятиях, отражающих многогранную культуру Кольского полуострова. Например, фестивали «Беломорье», «Имандра», «Gastro Industry Fest».

От одного участника принимается не более одной заявки в каждый раздел, соответствующий административно-территориальным единицам Мурманской области.

Фотоконкурс продлится до 17 октября 2025 года на портале «Наш Север» по ссылке.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, после окончания срока приёма работ, с 21 по 31 октября 2025 года, состоится публичное голосование, где каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившиеся фотографии.