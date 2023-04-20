Большая уборка: мурманчан приглашают на месячник по санитарной очистке и благоустройствуПокупка квартиры в новостройке Екатеринбурга
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.04.23 15:15

Стартовал сбор заявок на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения

В Мурманской области стартовал сбор заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств регионов страны по предоставлению юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов.

Конкурсный отбор проводится Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 г. №605 заявку на участие направляет высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации.

В Мурманской области сбор предложений осуществляет региональный комитет по туризму.

Заявки принимаются с 20 апреля по 9 мая (до 23.00) включительно по адресу: 183039, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7 (3-й этаж, кабинет 301) по будням - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или заказным почтовым отправлением, и в формате .jpeg или .pdf на адрес электронной почты комитета: tourism@gov-murman.ru.

Консультации по вопросам подготовки документов для участия можно получить в отделе реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии по телефонам: 8(8152) 486-4908(8152) 486-275 по будням - с 9.00 до 17.00 или, написав на электронную почту: kosheleva@gov-murman.rugrydina@gov-murman.ru.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)10 признаков работодателя-мошенника: как быстро распознать и не попасть на удочку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Стартовал приём заявок на конкурс «Инновационный ваучер»: предпринимателей региона приглашают принять участие-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 9 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Внутриквартальные тепловые сети Октябрьского округа в Мурманске реконструируют в 2023 году-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика