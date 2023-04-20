Стартовал сбор заявок на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения

В Мурманской области стартовал сбор заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств регионов страны по предоставлению юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов.

Конкурсный отбор проводится Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 г. №605 заявку на участие направляет высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации.

В Мурманской области сбор предложений осуществляет региональный комитет по туризму.

Заявки принимаются с 20 апреля по 9 мая (до 23.00) включительно по адресу: 183039, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7 (3-й этаж, кабинет 301) по будням - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или заказным почтовым отправлением, и в формате .jpeg или .pdf на адрес электронной почты комитета: tourism@gov-murman.ru.

Консультации по вопросам подготовки документов для участия можно получить в отделе реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии по телефонам: 8(8152) 486-490, 8(8152) 486-275 по будням - с 9.00 до 17.00 или, написав на электронную почту: kosheleva@gov-murman.ru, grydina@gov-murman.ru.

Фото: https://gov-murman.ru