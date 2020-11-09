Стартовал тренинг-курс для начинающих предпринимателей Заполярья

9 ноября в коворкинге центра «Мой бизнес» в Мурманске стартовал тренинг-курс для начинающих предпринимателей Мурманской области «Азбука предпринимательства», организованный Центром поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках образовательных программ АО «Корпорация «МСП».

В рамках тренинга рассмотрят шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов станет разработка бизнес-плана предприятия.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, занятия проходят ежедневно до 13 ноября включительно. В первой встрече, посвященной основам маркетинга, участвовали 11 человек из Мурманска, Кандалакши и Заполярного. Мероприятия проходят с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций Роспотребнадзора.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.