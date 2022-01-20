Стартовал всероссийский конкурс на разработку концепции Парка Победы в Мурманске

В онлайн-формате состоялась встреча, посвящённая старту всероссийского конкурса на разработку концепции развития территории Парка Победы в Мурманске. В ней приняли участие представители региональных органов власти и администрации Мурманска, специалисты регионального Центра городского развития и потенциальные участники конкурса. В ходе встречи эксперты поделились своим видением территории, а также рекомендациями, которые должны быть учтены в конкурсных предложениях.

«Данный парк имеет особое значение для города, у него есть две важные составляющие: историческая память и сохранение природы края. Хотелось бы, чтобы предлагаемые концепции учитывали и развивали обе эти составляющие, чтобы решения были тактичными, непрямолинейными и подчинены природному ландшафту. Также при проектировании важно учесть существующие видовые раскрытия, пешеходные связи и функциональное наполнение прилегающих территорий», – отметила заместитель начальника отдела подготовки проектов по формированию комфортной городской среды АНО «Центр городского развития Мурманской области» Евгения Бурка.

Попытки создания Парка Победы были ещё в советское время, когда только был возведён «Алёша», но они не были успешными.

Напомним, конкурс на лучшую концепцию развития территории «Парк Победы» проводится при поддержке правительства Мурманской области. Принять в нем участие могут профессиональные организации в области архитектуры и проектирования, ландшафтной архитектуры, разработки концепций развития общественных пространств, осуществляющие деятельность на территории РФ и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, контентного программирования. Конкурсная территория расположена на сопке Зелёный мыс, на вершине которой находится мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

«Территория непростая. В центре расположено озеро Семёновское, которое также является определенной доминантой, организующей пространство, как и памятник «Алёша». При дальнейшем развитии территории необходимо учитывать рельеф местности, который уже сложился историческими связями, высотными отметками и иными значимыми природными акцентами», - отметила председатель Градостроительного совета при Администрации города Мурманска Светлана Пионковская.

Подать заявку на участие в конкурсе необходимо до 10 февраля на официальном сайте. Заявка должна включать портфолио релевантных проектов, эссе с описанием идей для территории Парка Победы, а также информацию о компании или консорциуме. Для оперативной связи с оператором конкурса создана электронная почта info@pobedapark51.ru.

В состав жюри конкурса войдут представители органов государственной власти Мурманской области и администрации Мурманска, федеральные и региональные эксперты в сфере архитектуры, общественных пространств, городского планирования, ландшафтной архитектуры.

В апреле в Мурманске пройдёт выставка конкурсных предложений финалистов. Победитель будет объявлен 28 апреля по итогам заседания жюри. Общий размер призового фонда конкурса – 4 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, до 15 февраля каждый может поделиться мнением о благоустройстве территории, пройдя опрос по ссылке. В опросе могут принять участие не только жители Мурманска, но и гости города, уже побывавшие в столице Кольского Заполярья или только планирующие её посетить. Результаты будут учтены при формировании технического задания для финалистов конкурса.