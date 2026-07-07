Стартовал второй этап программы «Туризм для своих»

6 июля с 12.00 на туристическом портале Мурманской области была открыта запись на новый блок бесплатных экскурсий по знаковым местам региона. Наряду с популярными маршрутами первого этапа северянам предложат и новые экскурсии от лучших туроператоров региона. Кроме того, увеличено количество слотов на наиболее востребованные маршруты первого этапа.

Об этом вчера на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Александра Кондаурова.

Проект «Туризм для своих» помогает жителям Мурманской области по-новому взглянуть на родной край и раскрывает туристический потенциал территорий. С начала июня в рамках проекта состоялось уже почти 40 бесплатных экскурсий, их посетили около тысячи северян. Жители региона могут отправиться на пешие, автобусные и межмуниципальные городские экскурсии во многих уголках Кольского полуострова.

Глава региона Андрей Чибис подчеркнул важность инициативы, отметив, что программа доказала свою востребованность среди жителей Мурманской области.

«Радует, что экскурсии востребованы у жителей. Необходимо мониторить ситуацию и прорабатывать новые предложения. Если потребуется дополнительное финансирование, будем обсуждать. Важно давать приоритетное право северянам на знакомство с родным краем. Возможность бесплатно изучать свою область и видеть красоту Кольского полуострова — это прекрасная и своевременная инициатива», – прокомментировал губернатор.

Напомним, за весь период программы один участник может посетить только на одну экскурсию. Это ограничение позволяет подарить яркие впечатления как можно большему количеству северян.

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, проект «Туризм для своих» реализуется в рамках народной программы «На Севере — жить!» и этим летом охватит 5 тысяч жителей Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570642/#&gid=1&pid=1