Стартовал второй этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»

С 4 по 22 мая Роспотребнадзор проводит второй тематический трек «Движение - жизнь. Питаемся правильно». «Диктант здоровья» проходит в онлайн-формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Также доступен и очный вариант проведения. Необходимые материалы для стартов размещены на портале диктант-санпросвет.рф.

«Диктант здоровья» - ежегодный просветительский проект, организованный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и реализованный ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. Организаторы акции предлагают не просто проверить знания, а узнать новое о том, как сохранить здоровье на долгие годы.

Акция проходит в формате очного или онлайн-тестирования с вопросами по актуальным темам личной гигиены, питания, двигательной активности и взаимодействия с цифровыми устройствами.