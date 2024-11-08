Стартовал XXVIII Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера»

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает юных авторов принять участие в конкурсе с многолетней историей и присылать свои творческие работы до 20 февраля 2025 года.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в этом году объявляются следующие номинации:

«Мои места родные» (о родных городах, поселках, людях, событиях);

«За природу в ответе» (о бережном отношении к природе, экологии, энергосбережении, энергии ветра, ветропарках);

«Память поколений» (к 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне);

«Мой сильный маленький народ» (произведения, посвященные коренным малочисленным народам Севера);

«Хочу вам рассказать» (повести, сказки, стихи, произведения на свободную тему).

«Вперёд на Старт!» (произведения, посвященные ЗОЖ, здоровью на Севере, традиционному Празднику Севера).

Напомним, что конкурс рукописной книги библиотека проводит более с 1997 года. Это один из самых массовых международных детских творческих проектов, в котором ежегодно участвуют сотни юных авторов. За годы конкурса участниками стали более 40 тысяч авторов, представивших более 8 тысяч книг.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281163%2Falbum-139605315_00%2Frev