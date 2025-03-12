Стартовал зимний фестиваль «Готов к труду и обороне»

С 12 по 15 марта в Мурманске на базе спортивной школы олимпийского резерва №4 и в спорткомплексе «Долина Уюта» проходит зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Проверить свои физические возможности готовы 160 мурманчан в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Основные нормативы ГТО включают в себя бег на 30, 60 и 100 метров, челночный бег 3×10 метров, отжимания, подтягивание на перекладине, поднимание туловища, прыжки в длину с места, наклоны вперед из положения стоя.

На последнем этапе участники продемонстрируют свою лыжную подготовку на дистанциях от 1 до 5 километров в зависимости от ступени комплекса ГТО.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29545&page=1