Стартовала акция «Письмо полярнику»

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт совместно с Музеем Арктики и Антарктики, Театром кукол Образцова и Мурманским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды запускают акцию «Письмо полярнику».

В этом году к акции впервые присоединилось Мурманское УГМС. Теперь, помимо писем полярникам, можно направить поздравления и слова поддержки сотрудникам гидрометеостанций, расположенных в арктической зоне России. Метеорологи круглосуточно работают на станциях в очень сложных климатических условиях Крайнего Севера.

С 10 декабря для праздничных посланий были установлены специальные почтовые ящики:

в Санкт-Петербурге - в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ул. Беринга, 38) и в Музее Арктики и Антарктики (ул. Марата, 24а);

в Москве - в Театре кукол Образцова (ул. Садовая-Самотечная, 3);

в Мурманске - в Мурманском УГМС (ул. Шмидта, 23/1).

Если лично передать поздравление не получается, можно отправить его электронным письмом на почту: pressa@aari.ru с пометкой «Письмо полярнику». Или по почте в адрес Арктического и антарктического научно-исследовательского института: 199397, Санкт-Петербург, ул. Беринга, 38, лит. А.

Принести или направить послания можно до 12 января 2026 года.

В прошлом году на полюса отправилось более 300 посланий, где были поздравления, добрые пожелания, стихи, рисунки, поделки и небольшие подарки.

Фото: https://kolgimet.ru/news/news/startovala-akcija-pismo-poljarniku/?no_cache=1&cHash=9c91763b4b104508b712b94e5a51aeed