Стартовала бизнес-миссия делегации Мурманской области в Республику Беларусь

В состав делегации вошли более 30 руководителей региональных предприятий, представители бизнес-объединений, а также правительства Мурманской области и администрации города Мурманска. Возглавляет делегацию заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова.

В программе бизнес-миссии участие в открытии Белорусской агропромышленной недели и 32-й международной специализированной выставки «БЕЛАГРО-2022», а также посещение делегацией «Белкоммунмаш» и Минского автомобильного завода.

В рамках выставки «БЕЛАГРО-2022» будет представлен комплексный стенд предприятий экспортеров Мурманской области, организованный региональным центром поддержки экспорта.

8 июня пройдёт презентация инвестиционного и туристического потенциала Мурманской области и В2В-встречи представителей предприятий с белорусскими партнерами.

Также 8 июня запланирована встреча заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой и главы администрации Мурманска Юрия Сердечкина с заместителем премьер-Министра Республики Беларусь Леонидом Зайцем, а также проведение пятого заседания Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области.

Цель бизнес-миссии – развитие и укрепление разносторонних связей Мурманской области и Республики Беларусь, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.

Фото: https://export.mb92.ru/novosti/biznes-missiya-v-respubliku-belarus