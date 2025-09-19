Стартовала ежегодная военно-патриотическая экспедиция «Форпост Заполярья — высота Ударная»

Семь команд молодых мурманчан — участников экспедиции, организованной Молодежным центром гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Молодёжь51», отправились сегодня в район озера Цацьюкком.

Мероприятие проводится ежегодно и в этот раз приурочено к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Экспедиция посвящена памяти выдающихся патриотов Кольского края, краеведов Леонида Фёдоровича Погодина и Михаила Григорьевича Орешеты, посвятивших свою жизнь воспитанию молодёжи и изучению истории региона.

Участниками стали молодые мурманчане в возрасте от 18 до 35 лет. За три насыщенных дня они пройдут интенсивную программу, направленную на овладение навыками выживания в суровых условиях Заполярья. Программа включает походы по историческим местам боевых действий, в том числе по советским и немецким оборонительным линиям времен Великой Отечественной войны, что позволит молодым людям почувствовать связь поколений и историю Родины.

Ребят также ждут конкурсы бивуаков, туристической и военной песни, соревнование по приготовлению еды в полевых условиях.

Лучшие команды по результатам мероприятий получат дипломы и памятные призы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30874&page=1