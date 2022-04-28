Стартовала кампания по целевому набору в медицинские вузы

С 25 апреля региональное министерство здравоохранения начало проводить кампанию по заключению договоров о целевом обучении с выпускниками образовательных организаций Мурманской области. Целевая кампания продлится до 15 июня 2022 года.

Документы принимаются в электронном виде.

В 2022 году заявка Мурманской области в Минздрав России содержит 75 мест в 8 медицинских вузов Северо-Западного Федерального округа и города Москвы (подробный список размещен на сайте) на наиболее востребованные для региона специальности: «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология».

«Обучение – это перспективная подготовка кадров. Через 8 лет подготовленные специалисты пополнят здравоохранение региона. В настоящее время медицинские организации готовы трудоустроить 287 специалистов», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

С информацией о порядке заключения договора о целевом обучении можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Целевое обучение».

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, также осуществляется целевой набор на обучение в Мурманском арктическом государственном университете по специальности «лечебное дело». Для заключения договора необходимо обратиться в одну из медицинских организаций, список которых размещен на сайте регионального министерства здравоохранения по ссылке.