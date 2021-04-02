Стартовала кампания по зачислению детей в первые классы по новым правилам

С 1 апреля стартовала кампания записи детей в первые классы. Она будет проходить по новым правилам, утвержденным приказом Министерства просвещения России в сентябре прошлого года. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Теперь приём детей будет проходить в 2 этапа.

С 1 апреля по 30 июня – для проживающих на закрепленной территории (в районе, где находится школа) и имеющих первоочередное или преимущественное право на зачисление.

С 6 июля по 5 сентября – для тех, кто не проживает на территории, закрепленной за школой (для приема в школы другого района).

Факт проживания устанавливается на основе официальной регистрации по месту жительства.

При этом можно не опасаться ажиотажа – количество мест на первом этапе зачисления с апреля до конца июня рассчитано с учетом количества детей, проживающих на закрепленной территории, а также тех, кто имеет внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. На втором этапе – с 6 июля по 5 сентября – детей зачисляют на оставшиеся свободные места.

Среди полезных новшеств – преимущественное право на зачисление в первый класс независимо от места проживания тех детей, чьи старшие братья и сестры уже посещают эту школу.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, на школьных интернет-сайтах можно найти подробную информацию о ссылке на приказ Министерства просвещения России, перечень и образцы необходимых документов, сведения о количестве мест в первых классах, а также границах закрепленных за школами территорий.