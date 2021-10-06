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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.21 14:30

Стартовала комплексная экспедиция по изучению экологической обстановки в западной части Севморпути

Комплексная экологическая экспедиция по изучению экологической обстановки в западной части Северного морского пути, стартовала на исследовательском судне «Алексей Марышев», предоставленном ФГУП «Гидрографическое предприятие».

Как сообщает ФГУП «Гидрографическое предприятие», экспедиция организована Центром морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова (ЦМИ МГУ) по заказу Госкорпорации «Росатом».

Проект направлен на разработку программы проведения регулярной оценки экологических последствий антропогенного воздействия при эксплуатации Севморпути (включая объекты использования атомной энергии) на окружающую среду Арктической зоны.

«Впервые на протяжении всей акватории Северного морского пути будут проведены комплексные экспедиционные работы, цель которых — изучение экологической обстановки с фокусом как на общее состояние морских экосистем Арктики, так и на судоходство для оценки его влияния на них. Полученные в ходе полевых работ данные позволят разработать новые подходы по охране окружающей среды и биоразнообразия Арктики и сделать развитие СМП максимально безопасным», — отметил исполнительный директор ЦМИ МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Шабалин.

По словам генерального директора Гидрографического предприятия Александра Бенгерта, «развитие Северного морского пути в равной мере связано с решением экономических, инфраструктурных и экологических задач. Для всех предприятий, работающих в Арктике, важно соблюдать баланс между расширением своего бизнеса и сохранением хрупкой арктической природы».

Пять сотрудников ЦМИ МГУ, находящихся на судне «Алексей Марышев», исследуют акватории Обской губы, Енисейского залива и западной части Карского моря. Экспедиция продлится полтора месяца, за это время планируется отобрать пробы воды и гидробионтов (фито-, зоо- и ихтиопланктона), изучить донные отложения и бентосные сообщества, собрать образцы атмосферного воздуха, зафиксировать загрязнения акватории крупным мусором и микропластиком, а также наблюдать за морскими млекопитающими и орнитофауной.

Программа фонового экологического мониторинга включает в себя исследования на 50 станциях по всему СМП. Восточную часть Севморпути сотрудники ЦМИ МГУ изучают с борта судна «Профессор Логачёв». По результатам полевых работ группой российских и международных экспертов будет предложен план регулярного мониторинга арктических экосистем.

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