Стартовала комплексная спартакиада среди подразделений и подрядных организаций Кольской АЭС

В этом году спартакиада трудящихся будет проводиться в 51 раз, в 20-ти видах спорта будет разыграно более 30 комплектов медалей.

Спортивный год откроется турнирами по мини-футболу. Подробная информация и расписание соревнований публикуется на официальной странице Кольской АЭС «ВКонтакте» (vk.com/kolaplant).

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, впервые комплексная спартакиада работников Кольской станции проводилась в год пуска первого энергоблока. В 2023 году юбилей заполярной АЭС совпал с 50-летием спартакиады трудящихся. В юбилейной спартакиаде приняли участие более 1500 работников Кольской АЭС. Возраст участников соревнований варьировался от 18 до 68 лет.

«Полярные Зори – самый спортивный город в Мурманской области. В городе созданы все условия для активного отдыха и занятий спортом. На базе Первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС функционирует 15 спортивных клубов, которые провели в прошлом году более 150 мероприятий», – отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.