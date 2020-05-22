Стартовала «народная» инспекция строительства инфекционного госпиталя в Мурмашах

21 мая глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян встретились с самыми активными жителями Мурмашей. Главный вопрос повестки дня – выборы делегации общественников, которые будут наблюдать за соблюдением всех санитарных норм при строительстве инфекционного госпиталя в Мурмашах. Поручение сформировать группу народного контроля дал губернатор региона во время недавней инспекции строительной площадки.

Тогда Андрей Чибис отметил, что местные жители имеют полное право знать все подробности о строительстве быстровозводимого модульного госпиталя, который строится на старом аэродроме рядом с населенным пунктом. Причем эта информация должна быть максимально полной и оперативной.

В первые дни, именно из-за нехватки информации о строительстве госпиталя, многие мурмашинцы были не на шутку обеспокоены начавшимися работами. В данном случае подобное «сарафанное радио» до добра не доводит. Высказываемые в сети интернет предположения жителей, которые в действительности не владели ситуацией, лишь «подливали масла в огонь» и порой доходили до абсурда. В результате, в населенном пункте начала нарастать социальная напряженность. Администрации и полиции пришлось даже напомнить таким «экспертам» о мерах ответственности за распространение недостоверной информации.

Согласно статьям КОАП на нескольких пользователей были составлены протоколы об административном правонарушении. Если суд усмотрит в их действиях нарушение закона, то данным жителям придётся ответить по всей строгости. Штраф за распространение клеветы достигает полумиллиона рублей. Наказание может быть заменено на обязательные работы сроком до 160 часов.

Ещё более жесткое наказание грозит распространителям сведений, содержащих призывы к массовым беспорядкам. Это уже уголовное преступление. Статья 212 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет.

Впрочем, в Мурмашах таких пользователей сети оказалось немного. Большинство жителей посёлка одобрили факт строительства госпиталя на территории Мурманской области, понимая, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации он может спасти сотни жизней, в том числе и самих мурмашинцев. Опасение вызвало лишь место, выбранное под строительную площадку. В Мурмашах старый аэродром находится на не таком уж и большом удалении от населенного пункта.

Чтобы окончательно развеять все опасения жителей накануне в Мурмашах и была создана «группа народного контроля». В неё вошли порядка десяти человек. Среди них самые активные жители посёлка, местные блогеры и представители администрации. Они будут регулярно инспектировать стройку, а также работу самого госпиталя.

Ход строительства временного госпиталя в Мурмашах также будет регулярно освещаться в региональных СМИ, социальных сетях и на официальных сайтах органов местного самоуправления. Эта делается для того, чтобы каждый житель области имел полное представление о принимаемых мерах безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Пояснять этапы строительства будут специалисты регионального Оперативного штаба по коронавирусу, Минздрава, Минстроя, МЧС и Роспотребнадзора.

Александр Лихолат ещё раз напомнил общественникам, что возводимый госпиталь строится по поручению Владимира Путина, данный объект будет резервным. Его планируют использовать только в случае новой вспышки коронавирусной инфекции. При таком развитии событий уже существующие больницы и медицинские центры региона могут просто не справиться с резко возросшим количеством пациентов. В мурмашинском временном госпитале можно будет оперативно разместить до 700 инфицированных. Причём речь идёт не только о пациентах, заразившихся на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, а о всех жителях региона которым потребуется помощь.

Деньги на строительство госпиталя выделены из федерального бюджета. Работы обойдутся в 970 миллионов рублей, причём большую часть суммы, это порядка 600 миллионов, потратят на закупку самого современного медицинского оборудования. После окончания пандемии оно останется в регионе и будет использоваться для нужд всех жителей.

При этом уже сейчас идёт поиск места под строительство специализированного медицинского центра для лечения коронавирусных пациентов. Данное медучреждение уже будет капитальным, в дальнейшем его также можно будет перепрофилировать под текущие задачи. После его запуска в сентябре этого года временный госпиталь в Мурмашах разберут.

Рассматривается и вариант перепрофилирования временного объекта под нужды жителей посёлка. После тщательной дезинфекции там, к примеру, можно разместить детский летний лагерь или передать помещения местному аэроклубу. При этом члены только что созданной группы общественного контроля настояли на том, что по этому вопросу необходимо провести полноценные публичные слушания. Решение о дальнейшей судьбе корпусов госпиталя должны принимать все жители Мурмашей.

Возникли у общественников и другие вопросы к руководству района. В частности, по словам местного блогера и по совместительству сотрудника группы организации авиационных перевозок пассажиров аэропорта города Мурманск Глеба Чашина, на данный момент в воздушной гавани отсутствуют представители Роспотребнадзора. Они проводили телеметрию пассажиров только в начале пандемии. Сейчас эти функции возложены на работников аэровокзала, которым якобы даже не выдают на службе защитные комбинезоны и другие средства индивидуальной защиты. Так что маски и перчатки работники аэропорта вынуждены покупать самостоятельно.

Глава районной администрации Александр Лихолат взял данную информацию под контроль, пообещав блогеру, что уточнит этот вопрос на очередном заседании регионального оперативного штабы по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В этот же день группа народного контроля осмотрела и саму площадку в Мурмашах. Стройка идёт ударными темпами. К вечеру рабочие уже практически возвели большую часть одного из основных корпусов госпиталя. Работы выполняет Российская компания «ПИК». На объекте в Мурмашах задействованы десятки единиц техники и порядка 130 строителей.

Все рабочие перед вылетом в наш регион прошли карантин и имеют два отрицательных теста на ковид. На время стройки они проживают в Мурманске. Приём пищи у них проходит на самом объекте, причём еду им привозят, так что посёлок они не посещают. Периметр стройки охраняет ЧОП. На въезде уже появился КПП.

Общественники также убедились, что центральный корпус госпиталя возводится на удалении в 600- 800 метров от ближайших многоквартирных домов. Контейнеры - бытовки, которые расположены в непосредственной близости к гаражам, многие жители их ошибочно принимают за сам госпиталь, это всего лишь жилые модули для будущего персонала медучреждения. Сейчас они пустуют и не используются. В дальнейшем их перевезут и объединят с госпиталем. В них будут располагаться медкабинеты, душевые и санузлы.

Система полностью автономна. В целях недопущения возможного распространения инфекции принято решение не подключать её к городскому водопроводу и канализации. Все стоки будут фильтроваться через специальные ёмкости с септиками, после увозиться автоцистернами для утилизации. Сдать объект должны уже в конце мая.

После ввода госпиталя в эксплуатацию и в случае поступления в медучреждение инфицированных пациентов, в нём будет введён режим жёсткого карантина. Персонал будет в буквальном смысле жить в госпитале, сами инфицированные смогут покинуть охраняемую территорию только после полного выздоровления.

Группа общественного контроля, состоящая из мурмашинцев, будет регулярно мониторить ситуацию. Сегодня «народная» инспекция объекта начнётся в 16 часов.

Помимо этого, в официальной группе администрации Кольского района в «ВК» создан специальный раздел, посвященный строительству инфекционного госпиталя в Мурмашах. В данной теме жители района смогут задавать любые вопросы, касающиеся возведения и назначения данного объекта. Прежде всего, раздел вводится для удобства самих пользователей, чтобы они не искали информацию по всей сети, а могли оперативно получить квалифицированную консультацию.