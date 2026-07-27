Стартовала новая образовательная программа Единого волонтёрского центра Мурманской области «Женщины и их роль в развитии флотских городов»

Для руководителей конференций семьи «Звезды Севера» со всех флотов России, Каспийской флотилии, а также Архангельской области и Ненецкого автономного округа стартовала образовательная программа «Женщины и их роль в развитии флотских городов», организованная Единым волонтёрским центром Мурманской области.

Обучение продлится с июля по октябрь, главная тема обучения – эффективное привлечение финансирования для реализации социальных проектов. О запуске нового образовательного курса было объявлено в рамках сессии «На Севере – жить!» на Втором Форуме женщин Севера в Москве.

За три месяца обучения руководители флотских конференций, которые уже реализуют свои инициативы в рамках всероссийского проекта «Звезда Севера», изучат инструменты для эффективного привлечения финансирования. Также они проработают новые социальные проекты, отвечающие ценностям сообщества «Звезда Севера». С готовыми проектами участницы смогут участвовать в грантовых программах и конкурсах.

«Новый образовательный курс родился, исходя из потребностей наших лидеров в Мурманской области и других регионах, которые запустили конференции – аналоги нашей «Звезды Севера». Они вместе со своими с командами научатся искать финансирование для реализации новых идей и усиливать свои компетенции», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Преподавать основы социального проектирования будет Ольга Буч – спикер конференции «Звезда Севера», доктор экономических наук, профессор, эксперт грантовых конкурсов с 20-летним опытом участия в грантовых проектах. С участницами обучения Ольга Буч поделится информацией о мерах поддержки предпринимательских инициатив во всех регионах присутствия флота России, научит работать над проектом от идеи до поиска ресурсов и реализации.

«Цель этого обучения – разработать шаг за шагом проекты участниц, которые будут работать в командах, и преобразовать их в грантовые заявки. Каждая участница получит грантовую стратегию своей инициативы, чтобы двигаться дальше в разных конкурсах», – сказала преподаватель образовательного курса Ольга Буч.

Напомним, что в 2024 году Единый волонтёрский центр Мурманской области совместно с Мастерской управления «Сенеж» уже провёл специальный поток образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города», по итогам которого выпускницы потока со всей России разработали 20 социальных проектов, многие из которых были реализованы.

Фото (архив Единого волонтёрского центра / МУ «Сенеж»): https://gov-murman.ru/info/news/571732/#&gid=1&pid=1