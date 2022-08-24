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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.22 13:30

Стартовала первая смена центра выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи «Полярная звезда»

С 21 августа по 30 августа началась образовательная программа ЦОД «Полярная Звезда» профильной смены по направлению «Спорт. Лыжные гонки» на базе с/к «Долина Уюта». Участниками стали 20 обучающихся из команд лыжников двух муниципальных спортивных школ: СШ «Олимп» г. Апатиты и ДЮСШ Кандалакшского района.

Образовательная программа ориентирована на подготовку учащихся к соревнованиям по лыжным гонкам высокого уровня и организацию систематической работы с талантливыми спортсменами, прошедшими отбор на профильную смену. В течение 10 дней юные спортсмены будут совершенствовать технику лыжного хода, развивать общие и специальные физические качества. Также они примут участие в мастер-классе от тренера юниорской сборной России по лыжным гонкам, мастера спорта России международного класса, участника Олимпийских игр 1998 года Александра Александровича Кравченко.

В смене принимают участие кураторы – члены экспертного совета Регионального центра выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи «Полярная звезда»: Ильин Игорь Александрович, президент ООО «Федерация лыжных гонок Мурманской области»; Страхов Владимир Викторович, директор Государственного автономного учреждения Мурманской области «Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта».

«Мурманская область всегда была богата талантами, а одаренные дети и молодёжь – это главный ресурс для развития региона. Каждый год юные северяне занимают призовые места на предметных всероссийских олимпиадах, побеждают в творческих и спортивных состязаниях. Мощная материальная база, которую мы сегодня создаем на площадке центра «Полярная звезда», будет хорошим стимулом для развития интереса к науке, технике и спорту. А открытие этого Центра позволит выйти на другой уровень и помочь выявить настоящие северные таланты. Уверен, что эти десять дней пройдут для ребят интересно и насыщенно», – подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, проект реализуется в рамках мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На базе комплекса будет организована профессиональная поддержка одарённых детей и молодёжи, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, науки. Участие в профильной смене бесплатное.

Подробная информация будет размещена на Информационно-образовательном интернет-портале «Одарённые дети»

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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