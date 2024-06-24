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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.24 16:00

Стартовала приёмная кампания в Мурманском арктическом университете, заполярных колледжах и техникумах

Более 9,5 тысячи мест, большая часть из которые бюджетные: стартовала приёмная кампания в Мурманском арктическом университете, заполярных колледжах и техникумах. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.   

«В этом году запланирован приём на более чем 7,5 тысячи мест в колледжах и техникумах региона. Из них 57% – бюджетные места. Отмечу, что упор для набора идёт на инженерное дело, технологии и технические науки, а также на здравоохранение, медицинские науки и педагогические специальности», – подчеркнул глава региона.    

Андрей Чибис отметил, что в системе среднего профессионального образования введены новые программы: электромонтажник слаботочных систем, интеллектуальные интегрированные системы, профессиональное обучение (по отраслям), информационное моделирование в строительстве.    

«Отмечу, что мы много вкладываем в развитие системы СПО, чтобы северяне получали востребованное образование в современных условиях. Для этого за последние пять лет в эту сферу инвестировано 10,5 млрд рублей, в этом году направим ещё более 3,3 млрд рублей», – пояснил губернатор.    

Андрей Чибис напомнил, что в рамках реализации федеральной программы «Профессионалитет» уже создано семь кластеров, объединивших 16 образовательных организаций. В 2025 году в Мурманской области будут созданы ещё два кластера на базе Мурманского строительного колледжа и Мурманского индустриального колледжа.   

Как пояснил губернатор, на текущий момент уже заключено порядка 200 соглашений о сотрудничестве с предприятиями, создано 100 лабораторий, в этом году в учреждениях появится ещё 62 таких пространства, а также улучшены условия для проживания в общежитиях для более тысячи студентов.    

«В Мурманском арктическом университете запланирован набор на более чем две тысячи мест на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Приоритетными являются инженерные и морские направления подготовки, лечебное дело, информационные технологии и нефтегазовое дело», – поделился губернатор.   

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, говоря о модернизации инфраструктуры крупнейшего заполярного вуза, Андрей Чибис пояснил, что вместе с индустриальными партнёрами уже модернизированы 52 лаборатории и аудитории, отремонтированы 300 мест в общежитиях.     

«Благодаря поддержке первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова, который является председателем наблюдательного совета МАУ, в университете будет создан Береговой учебно-тренажёрный центр и модернизирован Центр морской конвенционной подготовки. На эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей», – уточнил губернатор.   

Важным направлением работы, который отметил Андрей Чибис, является поддержка студентов. Так, более 9 тысяч обучающихся получают различные виды стипендий. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и членам их семей.    

Подробно о приёмной кампании этого года рассказали министр образования и науки Диана Кузнецова и и.о. ректора МАУ Мария Князева.   

 

Фото: https://gov-murman.ru

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