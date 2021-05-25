Стартовала программа детского туристического кешбэка, которую проводит Ростуризм. Все желающие могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически в течение 5 дней вернутся на карту «Мир» с которой была совершена покупка.

Отправить ребёнка в детский лагерь можно будет в течение всего лета с возможностью вернуться до 15 сентября. Таким образом, полностью охвачена летняя оздоровительная кампания. Количество поездок на одного ребёнка не ограничено, можно поехать на любое количество смен.

Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной картой, так как нет ограничений по количеству транзакций.

Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребёнка любого возраста.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, актуальный список лагерей – участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, доступен на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря».

К программе уже присоединилось около тысячи детских лагерей по всей стране, процесс подключения продолжается и список будет пополняться.

Задать интересующие вопросы можно по телефону «горячей линии» Ростуризма и ОНФ 8 (800) 200-34-11, а также в чате на сайте мирпутешествий.рф.