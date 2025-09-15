Стартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»

27 сентября в парке культуры и отдыха «Патриот» пройдут традиционные ежегодные состязания «Герои Севера – Заполярный рубеж».

Для участников подготовлена многофункциональная трасса протяжённостью 5,2 км. Формат заданий включает передвижение по трассе и преодоление препятствий в составе команды, препятствия со «специальным отягощением со стартовым номером» (одно на команду), а также задание, которое выполняется всеми членами команды под контролем судей на каждом препятствии.

К участию в гонке допускаются жители Мурманской области и других субъектов России в возрасте от 18 лет, имеющие медицинский допуск. Для ветеранов боевых действий участие бесплатное. Регистрация и подробная информация – на сайте.

Как отмечает региональное Министерство спорта, спортивную инфраструктуру в парке «Патриот» установили по поручению главы региона Андрея Чибиса. Она предназначена для проведения разноплановых мероприятий спортивной и патриотической направленности, тренировок профессиональных спортсменов и военнослужащих, а также активного отдыха жителей и гостей Мурманской области.

