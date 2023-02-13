Стартовала регистрация участников онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда», которые реализуются в регионе в рамках плана «На Севере – жить»

В ходе оперативного совещания правительства Мурманской области врио губернатора Ольга Кузнецова анонсировала запуск сразу двух программ, направленных на развитие спорта и популяризацию активного образа жизни среди северян.

«Министерством спорта начат приём заявок на участие в грантовом конкурсе на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта. На эти цели из областного бюджета выделено 5,6 млн рублей», – отметила Ольга Кузнецова.

Субсидии помогут организовать больше спортивно-массовой работы среди юных северян, будут способствовать развитию адаптивного и национальных видов спорта, поддержат школьные и студенческие спортивные лиги, а также другие социально значимые проекты заполярных организаций и жителей Мурманской области.

Также врио губернатора объявила о начале регистрации участников онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда», которые реализуются в регионе в рамках плана «На Севере – жить».

«До 31 марта на портале «Наш Север» будет вестись регистрация участников конкурсов, которые уже протяжении двух лет объединяют инициативный физкультактив региона. В этом году общий призовой фонд составит 900 тысяч рублей», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Напомним, что в 2022 году денежными сертификатами от 100 до 150 тысяч рублей были награждены тренеры из Апатитов и Мурманска. По итогам открытого голосования «Народной командой» была признана команда «Полярные волки». Апатитчане получили сертификат на 200 тысяч рублей.

В ходе выступления врио губернатора также подвела итоги прошедшей накануне в Кольском Заполярье лыжной гонки «Лыжня России», отметив ежегодное активное участие региона во Всероссийском массовом спортивном событии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, центральный старт массовой лыжной гонки в регионе был дан в заполярной столице губернатором Андреем Чибисом. Наряду с Мурманском в эти выходные на лыжню вышли профессиональные спортсмены и любители в Кольском районе, Кировске, ЗАТО город Заозерск, Полярных Зорях, ЗАТО Александровск, Оленегорске и Ковдоре. 18 и 19 к «Лыжне России» присоединятся Ловозерский район, в Терском гонка пройдёт 19, а в Кандалакше – 24 февраля.

«Все мы с нетерпением ждём главного спортивного события года – Полярной Олимпиады. Торжественная церемония открытия состоится 4 марта в Мурманске на Центральном стадионе», – подытожила Ольга Кузнецова.

Подробно обо всех мероприятиях 88 традиционного международного Праздника Севера и 63 Праздника Севера учащихся рассказала министр спорта Светлана Наумова.