Стартовала шестидневная рабочая неделя

Роструд напомнил россиянам о шестидневной и сокращенной рабочих неделях из-за празднования Дня защитника Отечества.

С 15 по 20 февраля будет единственная в нынешнем году шестидневная рабочая неделя. Россияне будут работать в субботу, 20 февраля.

С 21 по 23 февраля включительно будут выходные дни. Затем последует трёхдневная рабочая неделя — с 24 по 26 февраля.

Следующие длинные выходные будут в марте. Международный женский день, который отмечается 8 марта, сократит рабочую неделю до четырёх дней.