Стартовала шестнадцатая благотворительная акция «Новогоднее чудо» для подопечных социальных учреждений Мурманской области

Добровольцы Единого волонтёрского центра развесили открытки с пожеланиями детей из социальных учреждений Мурманской области на новогодних елях. Так стартовала шестнадцатая благотворительная акция «Новогоднее чудо».

Новогодние ели с открытками разместили в общественных пространствах Мурманска. В преддверии новогодних праздников каждый северянин может исполнить заветные желания детей, которые не получают подарки от родителей, а живут в социальных учреждениях региона – детских домах и центрах помощи детям Мурманской области. Открытки с пожеланиями детей подписали «серебряные» волонтёры акции – неравнодушные мурманчане старше 55 лет.

«Желания у детей разные – кроссовки, мячи, машинки – у мальчиков, а у девочек – куклы и умная станция «Алиса», например. А самое главное, все хотят именно новогоднего чуда. От акции у нас очень позитивные эмоции, мы всегда представляем каждого ребенка. Очень хочется, чтобы желания всех детей исполнились», – рассказали «серебряные» волонтёры акции Алла Щепелина и Надежда Шалина.

Для участия в акции достаточно снять открытку с желанием, написанную воспитанниками социальных учреждений, с ели, купить подарок и передать его организаторам. После того, как подарки будут собраны, авто волонтёры развезут их в социальные учреждения по всей Мурманской области в канун Нового года.

«Уже шестнадцать лет продолжается акция «Новогоднее чудо». Приятно, что для северян она стала знаковой, с неё мы начинаем новогодние приключения. Мы делаем так, чтобы для каждого ребёнка, который оказался в трудной жизненной ситуации, совершилось это новогоднее чудо. В проекте участвуют порядка 422 подопечных из двух десятков социальных учреждений Заполярья. Желания детей очень простые и искренние. Они мечтают об игрушках, мастер-классах, походе в кино. И любой человек может это исполнить», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Исполнить мечты маленьких северян, купив подарки, можно до 20 декабря.

Подробности в группе Единого волонтёрского центра «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/