Стартовала всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Сказки народов России»
В рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» до 30 июля пройдёт Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота». В этом году она посвящена народным сказкам.
Принять участие в творческом соревновании могут школьники со всей России. Для этого необходимо записать видео с прочтением сказки в одной из трех номинаций: «Сказки народов России», «Сказки русских писателей», «Моя авторская сказка» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале: https://культурадляшкольников.рф/.
30 наиболее интересных работ-победителей будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Подробная информация об акции.
Проект реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.
Фото: https://gov-murman.ru