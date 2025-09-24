Стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

С 23 сентября по 26 октября в шестой раз пройдёт всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Проект помогает освежить и закрепить знания правил дорожного движения и повысить дорожную грамотность школьников 1-9 классов.

«Безопасность детей на дорогах — один из наших ключевых приоритетов. Мы понимаем, насколько важно ее обеспечить в условиях растущего транспортного потока. Для достижения этой цели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» проводится комплексная работа, в том числе по обновлению дорожной сети. Особое внимание уделяется маршрутам к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране. В этом году обновят свыше 3 тысяч км таких дорог. Также параллельно занимаемся формированием культуры безопасного поведения на дороге. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» зарекомендовала себя как эффективный инструмент для закрепления правил дорожного движения среди школьников. За пять лет реализации проекта более 20 млн участников проверили свою дорожную грамотность», ― сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Повышение безопасности участников дорожного движения ― важнейшая составляющая национального проекта «Инфраструктура для жизни». Интерактивные задания помогут школьникам оценить дорожную грамотность и разобраться, как вести себя, передвигаясь пешком, на общественном транспорте, велосипеде или самокате. Ситуации адаптированы под городскую среду: ребятам предстоит проверить знание ПДД на сложных перекрестках, во дворах и парках.

Участие в олимпиаде бесплатное, проходит на образовательной платформе «Учи.ру». Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться пройдя по ссылке https://dorogi.uchi.ru/ и из «личного кабинета» перейти на страницу олимпиады. В конце олимпиады всех участников ждут награды: дипломы, грамоты и сертификаты.

Организаторы ― Минтранс России, ГУОБДД МВД России, АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минпросвещения России и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553874/#&gid=1&pid=1