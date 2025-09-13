Стартовала юбилейная регата «Кубок Туломы – 2025»

С 11 по 14 сентября в акватории яхт-клуба на 27 км Верхнетуломского шоссе проходит открытый чемпионат города Мурманска по парусному спорту в классе крейсерских яхт «Кубок Туломы – 2025».

Текущий год имеет особое значение для парусного спорта региона: регата проводится в 40-й раз и приурочена к 50-летию Мурманского яхт-клуба, на базе которого проходят соревнования.

В чемпионате примут участие 13 яхт с экипажами численностью от 2 до 5 человек. Заявки поданы представителями Мурманска, Мончегорска, Кандалакши, Печенгского района и Московской области. В числе участников – спортсмены разного возраста, самому юному яхтсмену 13 лет.

Экипажам предстоит преодолеть дистанцию свыше 50 морских миль (около 80,5 км).

Чемпионат направлен на развитие и популяризацию парусного спорта в Кольском Заполярье, укрепление спортивных традиций и повышение мастерства участников.

По итогам соревнований победители и призёры будут награждены медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30832&page=1