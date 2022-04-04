Стартовала запись детей в первые классы: в этом году школьниками станут порядка 9 тысяч юных северян

С 1 апреля стартовала запись детей в первые классы. В ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что с прошлого года в России действует новый порядок приёма, который проходит два этапа.

«С 1 апреля до 30 июня – запись для детей, которые живут на закреплённой территории, то есть в том же районе, где находится школа, а также имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы. Второй этап стартует 6 июля и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, записывают в школы детей, не проживающих на закреплённой территории. То есть в течение второго этапа можно подать заявление на прикрепление в школы другого района», – пояснил Анрей Чибис.

Губернатор отметил, что в этом году в первый класс пойдут порядка 9 тысяч юных северян.

«Я прошу региональное Министерство образования и науки следить, чтобы вся актуальная информация о поступлении была на официальном сайте ведомства. Уточнения, ответы на вопросы обновлялись», – подчеркнул глава региона.