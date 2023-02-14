Стартовала заявочная кампания на получение грантов Министерства спорта Мурманской области

В Мурманской области стартовала заявочная кампания для проведения конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта. На эти цели из областного бюджета выделено 5,6 млн рублей.

Гранты на реализацию социально значимых проектов выделяются по следующим направлениям: организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства; семейный спорт; старшее поколение; адаптивный спорт; национальные виды спорта; школьные и студенческие спортивные лиги; организация спортивно-массовой работы по экстремальным видам спорта; организация спортивно-массовой работы в сельской местности.

Претендентами на получение гранта могут все жители Мурманской области старше 18 лет, а также общественные организации, действующие на территории региона.

Размер гранта на реализацию социально значимых проектов 300 тысяч рублей для физических лиц и 400 тысяч рублей для юридических лиц соответственно. Грант позволит компенсировать затраты на аренду помещений, приобретение спортивного, музыкального оборудования и инвентаря, организацию и проведение физкультурных мероприятий, транспортные и другие расходы, связанные с реализацией проекта.

Ознакомиться с требованиями, порядком подачи заявок и правилами их рассмотрения, а также иной информацией можно на сайте Министерства спорта Мурманской области.