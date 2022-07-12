Стартовали I Всероссийские молодёжные кибер-игры «Умный город»

9 июля в России состоялся запуск I Всероссийских молодёжных кибер-игр «Умный город». Они проводятся в рамках главного ежегодного события проекта «Умный город» III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы», который в этом году радушно принимает столица российской Арктики, город-герой Мурманск.

В играх участвуют 400 молодых людей из 30 регионов России. Всего для участия заявилась 71 команда. Финал игр состоится во время I Молодёжного форума «Умный город: Наше будущее – Новые лица», который также пройдёт 14-16 июля в Мурманске в рамках большого форума. Начиная с полуфинала, прямая трансляция игр будет доступна на официальной странице проекта «Умный город» в «ВК».

Соревнования проводятся по двум дисциплинам DOTA2 и Counter-strike GO. Формат игр командный 5 на 5 в обоих дисциплинах. Возрастное ограничение для участников до 35 лет, в дисциплине Counter-strike GO могут участвовать киберспортсмены, чей возраст начинается с 18 лет.

Общий призовой фонд турнира составляет 350000 рублей. Команда-победитель в каждой дисциплине получит 100000 рублей. За второе и третье места предусмотрены награды – 50000 и 25000 рублей.

«Одним из ключевых принципов проекта «Умный город» является ориентация на человека. Вовлечение молодежи – один из наших основных приоритетов, – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, – Некоторые компьютерные игры сопоставимы с шахматами по стратегическому мышлению, но имеют преимущество в том, что требуют командной работы. Молодые люди приучаются к тому, что в одиночку ничего не добьёшься и тебе нужно уметь работать с другими людьми – это важнейший и принципиальный навык для участия в развитии и цифровой трансформации городов».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Всероссийские кибер-игры «Умный город», как и I Всероссийский молодёжный форум, состоится в рамках III Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы». Организаторами выступают Минстрой России, Минцифры России и Правительство Мурманской области. Поддержку молодёжному движению форума оказывают Росмолодежь, Общественная палата Российской Федерации, Всероссийское движение «Вдохновители» и кружковое движение НТИ.

Подробную информацию можно прочитать сайте, а также в группе «ВК» «Умный город».

Фото: https://forumsmartcity.ru/